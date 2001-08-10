Сахалинка ответит в суде за кражу смартфона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении кражи мобильного телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 31 января 2023 года фигурантка на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске увидела на тротуарной дороге мобильный телефон и решила взять его себе. Придя домой, она выключила чужой смартфон и извлекла сим-карту, решив оставить мобильный телефон себе для личного пользования.

Так, своими действиями фигурантка причинила потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 14 999 рублей. Вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаивается.

Таким образом, обвиняемая, совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.