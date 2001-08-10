Почтовые отделения на Сахалине изменят график работы в День народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября станет выходным днём для отделений Почты России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.

2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных районов. В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.