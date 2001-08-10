Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2024
Сейчас 16:33
97,02|105,52|66,91
Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
15:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Почтовые отделения на Сахалине изменят график работы в День народного единства

Почтовые отделения на Сахалине изменят график работы в День народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября станет выходным днём для отделений Почты России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.

2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных районов. В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?