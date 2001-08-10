На Сахалине прошла дискуссия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве состоялась встреча воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» города Южно-Сахалинска с представителями пресс-служб и медийного проекта «Военкор 65», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

На одной из учебных площадок, где проходят обучение курсанты, гости познакомили участников с профессией журналиста и культурой словесности. Один из ведущих телеграм-канала «Военкор_65» Сергей Разумов, рассказал об особенностях работы военных корреспондентов, а также поделился секретами для развития канала и создания хорошего контента.

Подполковник полиции Дмитрий Прокопчук, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Сахалинской области презентовал ведомство и рассказал об особенностях работы военных журналистов Росгвардии и сотрудников пресс-службы. Ребята были активными, задавали вопросы и выражали свою точку зрения. Росгвардейцы также показали на выставке различные печатные издания ведомства, модели плёночных фотоаппаратов советской эпохи и цифровые камеры – помощники журналистов для фиксации и передачи визуальной информации.