На Сахалине прошла дискуссия "Военная журналистика"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве состоялась встреча воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» города Южно-Сахалинска с представителями пресс-служб и медийного проекта «Военкор 65», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.
На одной из учебных площадок, где проходят обучение курсанты, гости познакомили участников с профессией журналиста и культурой словесности. Один из ведущих телеграм-канала «Военкор_65» Сергей Разумов, рассказал об особенностях работы военных корреспондентов, а также поделился секретами для развития канала и создания хорошего контента.
Подполковник полиции Дмитрий Прокопчук, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Сахалинской области презентовал ведомство и рассказал об особенностях работы военных журналистов Росгвардии и сотрудников пресс-службы. Ребята были активными, задавали вопросы и выражали свою точку зрения. Росгвардейцы также показали на выставке различные печатные издания ведомства, модели плёночных фотоаппаратов советской эпохи и цифровые камеры – помощники журналистов для фиксации и передачи визуальной информации.
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