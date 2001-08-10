Аэровокзал Южно-Сахалинска перешёл на осенне-зимний график работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воздушные ворота Сахалина функционируют по новому расписанию, адаптированному к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Благодаря своевременной и тщательной подготовке службы аэровокзала обеспечивают безопасность и бесперебойность авиасообщения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Чтобы встретить ОЗП во всеоружии, сотрудники терминала провели масштабную проверку инфраструктуры и оборудования. В ходе смотров специалисты детально изучили состояние телескопических трапов и технических средств, задействованных в различных производственных процессах. В их числе оказались амбулаторные лифты, тягачи, буксировщики и автобусы. Кроме того, специалисты удостоверились в исправности аварийно-спасательного и противопожарного оснащения.

С наступлением холодов комфорт пассажиров и персонала обеспечивает собственная котельная аэровокзала. Её производительности в 3,5 гигакалории энергии в час достаточно для обогрева всего комплекса.

Чтобы эффективно работать в зимних условиях, персонал аэровокзала прошёл необходимое обучение и инструктажи. Знания применил на практике. За два месяца подготовки специалисты служб приняли участие в серии тренировок. В формате учений сотрудники повторили действия при пожаре, чрезвычайных ситуациях на лётном поле и землетрясении. Особое внимание уделили работе авиагавани и её персонала в условиях снежных циклонов, которые на Сахалине сопровождаются не только обильными осадками, но и шквалистым ветром.

«Своевременная и всесторонняя подготовка позволяет нам гарантировать безопасность полётов и бесперебойную деятельность всех служб терминала. Пассажиры могут рассчитывать на надёжность и комфорт при пользовании услугами нашего аэровокзала», – отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Новое расписание полётов, вступившее в силу в октябре 2024 года, будет действовать до марта 2025. Всего жителям Сахалинской области будут доступны авиаперевозки по 19 направлениям. По самому востребованному из них – московскому – сотрудники аэровокзала впервые будут отпускать по 2 рейса с понедельника по четверг. Ранее в сезон осенне-зимней навигации в воздушной гавани обслуживали по одному рейсу на столицу России ежедневно. На этот сезон авиакомпания «Аэрофлот» усилила своё присутствие из-за повышенного пассажирского спроса.