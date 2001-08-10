Аэровокзал Южно-Сахалинска перешёл на осенне-зимний график работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воздушные ворота Сахалина функционируют по новому расписанию, адаптированному к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Благодаря своевременной и тщательной подготовке службы аэровокзала обеспечивают безопасность и бесперебойность авиасообщения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Чтобы встретить ОЗП во всеоружии, сотрудники терминала провели масштабную проверку инфраструктуры и оборудования. В ходе смотров специалисты детально изучили состояние телескопических трапов и технических средств, задействованных в различных производственных процессах. В их числе оказались амбулаторные лифты, тягачи, буксировщики и автобусы. Кроме того, специалисты удостоверились в исправности аварийно-спасательного и противопожарного оснащения.
С наступлением холодов комфорт пассажиров и персонала обеспечивает собственная котельная аэровокзала. Её производительности в 3,5 гигакалории энергии в час достаточно для обогрева всего комплекса.
Чтобы эффективно работать в зимних условиях, персонал аэровокзала прошёл необходимое обучение и инструктажи. Знания применил на практике. За два месяца подготовки специалисты служб приняли участие в серии тренировок. В формате учений сотрудники повторили действия при пожаре, чрезвычайных ситуациях на лётном поле и землетрясении. Особое внимание уделили работе авиагавани и её персонала в условиях снежных циклонов, которые на Сахалине сопровождаются не только обильными осадками, но и шквалистым ветром.
«Своевременная и всесторонняя подготовка позволяет нам гарантировать безопасность полётов и бесперебойную деятельность всех служб терминала. Пассажиры могут рассчитывать на надёжность и комфорт при пользовании услугами нашего аэровокзала», – отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Новое расписание полётов, вступившее в силу в октябре 2024 года, будет действовать до марта 2025. Всего жителям Сахалинской области будут доступны авиаперевозки по 19 направлениям. По самому востребованному из них – московскому – сотрудники аэровокзала впервые будут отпускать по 2 рейса с понедельника по четверг. Ранее в сезон осенне-зимней навигации в воздушной гавани обслуживали по одному рейсу на столицу России ежедневно. На этот сезон авиакомпания «Аэрофлот» усилила своё присутствие из-за повышенного пассажирского спроса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:32 Сегодня На Сахалине сбили пешехода, который сам бросался под машины
08:57 Сегодня На камчатском вулкане Горелый запустили третью сейсмостанцию
10:33 Сегодня На Сахалине более 100 тонн макулатуры отправлено на завод по переработке вторсырья
09:20 Сегодня В последний день октября на Сахалине произошло 13 ДТП, 1 человек погиб
13:01 25 Октября Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
15:31 25 Октября На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
12:00 25 Октября Комиссия по делам несовершеннолетних продолжает рейдовые мероприятия
17:13 25 Октября Более 30 сахалинцев взяли под опеку стариков и инвалидов в 2024 году
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:10 1 Октября В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
14:37 1 Октября Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Выбор редакции
- 10:21 Сегодня Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
- 11:17 30 Октября В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина
- 10:25 29 Октября На Сахалине представили документальные киноленты об островном регионе
- 15:30 28 Октября 3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет "Ночь искусств 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?