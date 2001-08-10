Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2024
Сейчас 16:32
97,02|105,52|66,91
Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
14:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие ВВО на Сахалине отрабатывают тактику действий при штурме окопов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают тактику действий при штурме окопов и опорных пунктов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Тренировка началась с тщательной разведки местности, проведенной БПЛА, которые обнаружили врага, занявшего оборону в опорном пункте. Далее военнослужащие предприняли эффективные меры, уничтожив несколько огневых точек.

 Бойцы ведут огонь как одиночно, так и в составе двоек. По очереди, прикрывая друг друга, продвигаются вперед. Так же производят контролируемый отход.

Особое внимание при подготовке военнослужащих уделяют действиям штурмовых пар, организации взаимодействия, прикрытия и эвакуации, разведке траншей.

Занятия проходят под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий. Занятия разрабатывают с учетом анализа опыта, полученного при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?