Экскурсию для детей провели в пожарной части Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во второй пожарно-спасательной части города Южно-Сахалинска прошла увлекательная экскурсия для 18 детей, организованная с целью познакомить их с деятельностью и особенностями работы пожарных.

Заместитель начальника части Александр Рыбцов рассказал о жизни пожарных, начиная с их быта и заканчивая рабочими буднями. Дети узнали, где пожарные спят, где едят и как проводят свободное время. Особое внимание было уделено диспетчерской, где быстро и эффективно обрабатываются входящие вызовы, собирается необходимая информация и передается пожарным расчетам.

Ребята с интересом рассматривали пожарные машины, экипировку, пожарно-техническое вооружение и оборудование, которое используется при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Кроме того, каждый ребенок имел возможность задать вопросы и даже попробовать на себе часть снаряжения.

Такие мероприятия не только расширяют кругозор детей, но и воспитывают в них уважение к труду и героизму пожарных, что особенно важно в современном мире.