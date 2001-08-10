Жители Сахалинской области предлагают оценить безопасности финансовых услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк России приглашает граждан и представителей бизнеса Сахалинской области принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Опрос позволит определить степень удовлетворенности безопасностью банковских услуг и сервисов, а также выяснить, с какими видами кибермошенничества сталкивались жители региона за последний год и как кредитные организации информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

В ноябре 2023 года аналогичный опрос прошли почти 3,3 тыс. жителей островного региона. По его результатам был составлен усредненный портрет жертвы мошенников в Сахалинской области: на уловки аферистов чаще остальных попадались работающие мужчины среднего возраста со средним доходом и высшим образованием.

Опрос анонимный, он проходит до 24 ноября. Результаты исследования опубликуют на сайте регулятора, а также учтут при разработке мер информационной безопасности поднадзорных организаций и для повышения уровня киберграмотности жителей России.