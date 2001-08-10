В Южно-Сахалинске проверили работу таксистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последний день октября состоялся очередной совместный рейд специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и сотрудников Госавтоинспекции по пресечению нарушений обязательных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

На привокзальной площади областного центра сотрудники Госавтоинспекции осуществляли остановку транспортных средств, а сотрудники министерства осуществляли проверку обоснованности допуска водителя к управлению транспортным средством, правомерность осуществления трудовой деятельности водителями-иностранцами, законности осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, выявление фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе мероприятия в отношении четырех водителей легкового такси составлено 4 протокола по статье 11.14.1 КоАП РФ, водителям вынесены предупреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности двух водителей, один из которых не имел права управления транспортным средством.

Контроль за работой таксистов является одним из шагов, направленных на повышение безопасности пассажиров и предупреждение автоаварий с участием такси.