На Сахалине проведена масштабная реконструкция ЛЭП "Синегорская - Санаторная"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» завершило полную реконструкцию линии электропередачи напряжением 35 кВ, соединяющей подстанции «Синегорская» и «Санаторная». Это позволило не только повысить надежность электроснабжения одноименных населенных пунктов, но и дало возможность присоединения к электросетям компании новых энергоёмких потребителей и развития одного из термальных курортов Сахалина — санатория «Синегорские минеральные воды», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Реконструкция ЛЭП «Синегорская - Санаторная» – первый этап масштабного обновления линии электропередачи напряжением 35 кВ «Синегорская – Новоалександровская» с заходом на подстанцию «Санаторная». Работы ведутся с учетом особенностей островного региона, для которого характерны сильные циклоны, обильные снегопады и ледяные дожди.
ЛЭП «Синегорская – Новоалександровская», протяженностью свыше 22 километров, была построена 50 лет назад. Она неоднократно подвергалась воздействию мощных циклонов, что приводило к деформации опор, обрывам проводов и повреждениям сцепной арматуры. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на сегодняшний день линия требует масштабной модернизации из-за повышенных нагрузок.
«По сути данная реконструкция ЛЭП – это новое строительство, – отметил заместитель генерального директора по развитию ПАО «Сахалинэнерго» Евгений Тищенко. – С целью уменьшения длины пролетов уже установлено 27 дополнительных опор ЛЭП, произведена замена всех 54 опор и старого провода на облегченный компактный провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. Также смонтированы птицезащитные устройства различных типов».
Планируется, что строительные работы на ЛЭП «Синегорская – Новоалександровская» завершатся до конца текущего года.
Проект реализуется в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона.
К реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана климатическими особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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