На Сахалине более 100 тонн макулатуры отправлено на завод по переработке вторсырья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сентября текущего года Региональный оператор отправил на переработку в Уссурийск 113 тонн картона. До конца года планируют отгрузить еще порядка 80 тонн. Работа ведется в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходмами".

Теперь этот материал будет использован на ООО «Уссурийская картонная фабрика», где его преобразуют в новые изделия. Фабрика является крупнейшим производителем бумаги, картона, а также гофроупаковки на Дальнем Востоке и снабжает своей продукцией предприятия пищевой, химической, строительной, медицинской и других отраслей.

- Каждый год мы отправляем пластик и картон на материк для переработки. Макулатуру доставляем до мест сбыта железнодорожными контейнерами, которые идут морской переправой с порта Корсакова до Владивостока, далее автомобильным транспортом до Уссурийска. Также в этом году к вторичному сырью добавилось стекло, и мы успешно отгрузили первую партию, превысившую 150 тонн, — отметил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Отправка макулатуры на переработку позволяет не только сократить объемы отходов, размещенных на полигоне, но и сэкономить ценнейшие природные ресурсы, такие как лес. Каждая тонна переработанной бумаги помогает сохранить десятки деревьев и снизить потребление воды и энергии, необходимые для производства новой бумаги.

Напоминаем, утилизированный картон следует помещать в отсек для КГО (крупногабаритных отходов) под навес. Если такового не имеется, картон необходимо сложить в пакет, чтобы предотвратить его намокание. Только чистая и сухая макулатура будет загружена в спецтранспорт. Затем, отходы будут направлены на досортировку и переработку в качестве вторсырья.