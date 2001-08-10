На камчатском вулкане Горелый запустили третью сейсмостанцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новую сейсмическую станцию «Кальдера Горелого» установили в районе Мутновско-Горелой группы вулканов на Камчатке. Комплекс стал уже третьим по счёту, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

Оборудование смонтировали на борту кальдеры, в пяти километрах к юго-юго-западу от вершины Горелого. Новая станция стала завершающим этапом в расширении сети сейсмологического мониторинга в этом районе Камчатки.

«Увеличение количества пунктов наблюдений в районе Мутновско-Горелой группы вулканов крайне важно для оценки вулканической опасности. Новая станция “Кальдера Горелого” позволит улучшить представительность каталога землетрясений Мутновского и Горелого вулканов, повысить точность оценки параметров сейсмических событий и общую надежность сети. Однако это лишь один из этапов развития системы мониторинга. В дальнейшем планируется увеличение количества пунктов наблюдений и их дооснащение современным оборудованием для еще более детального и точного анализа вулканической активности», – сообщил директор КФ ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров, пишет «Ъ-Наука».