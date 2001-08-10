На Сахалине после вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием к заместителю прокурора Сахалинской области Дмитрию Мурашко в апреле 2024 года обратилась жительница Смирныховского района, являющаяся инвалидом, с просьбой о восстановлении ее прав на беспрепятственный доступ к жилому помещению, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Заявитель указала, что проживала в жилом помещении на праве собственности, квартира располагалась на 5 этаже многоквартирного дома и не была оборудована для беспрепятственного доступа маломобильных лиц, что создавало трудности для ее свободного передвижения.

С 2022 года на территории МО ГО «Смирныховский» по инициативе органов прокуратуры принят и реализуется правовой акт, регулирующий порядок мены жилых помещений лиц с ограниченными возможностями, с верхних этажей многоквартирных домов на жилые помещения, приспособленные для их беспрепятственного доступа.

Проверкой прокуратуры района установлено, что в течение полугода после обращения заявительницы в орган местного самоуправления о проведении процедуры мены квартир, необходимое жилое помещение, приспособленное для беспрепятственного доступа ей не предоставлено.

Выявленные нарушения послужили поводом для внесения прокурором района главе муниципального образования представления, по результатам рассмотрения которого приняты незамедлительные меры к их устранению путем проведения процедур по приобретению необходимого жилого помещения, позволяющего обеспечить беспрепятственных доступ в него маломобильных лиц.

В настоящее время права заявительницы с ограниченными возможностями восстановлены, ей приобретено равнозначное жилое помещение, оборудованное инфраструктурой обеспечивающее беспрепятственный доступ к нему.