​ ​В аэровокзале Южно-Сахалинск прошли учения по перехвату беспилотных летательных аппаратов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К тактической тренировке присоединились сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности воздушной гавани и линейного отдела транспортной полиции. В ходе учений был использован новейший портативный всенаправленный детектор, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Устройство отечественного производства «Булат» - компактное, не больше рации. Внешне также напоминает её. Аппарат улавливает сигналы обмена данными между дроном и оператором, анализирует их и на основе результатов определяет тип и марку БПЛА. Обнаружив дрон, детектор тут же оповещает владельца с помощью звуковых сигналов, вибрации или световых импульсов. Радиус действия детектора – 1,5 километра.

В тактических учениях «Булат» сыграл одну из ключевых ролей: помог инспекторам обнаружить и оперативно идентифицировать беспилотники. На следующих этапах тренировки специалисты уже с помощью раций передали информацию правоохранительным органам, а те – нейтрализовали дроны-нарушителей. Мероприятие позволило отточить как сами навыки по перехвату БПЛА, так и взаимодействие между службами. Тренировки проводились без ущерба для работы воздушной гавани и не повлияли на расписание рейсов.

«Обеспечение безопасности пассажиров и инфраструктуры аэропорта - наш главный приоритет. Использование современных технических средств, таких как детекторы "Булат", позволит нам оперативно выявлять потенциальные угрозы, исходящие от беспилотников. Совместные учения с линейным отделом полиции помогут отработать алгоритмы взаимодействия и повысить нашу готовность к возможным инцидентам», - прокомментировал Валентин Лебедев, начальник службы транспортной и авиационной безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Новая версия детекторов отличается усовершенствованной схемотехникой, обновлённым программным обеспечением и расширенным функционалом по сравнению с предыдущими моделями. Устройство позволяет выполнять индивидуальную настройку для обнаружения определённых типов дронов, например, популярных среди нарушителей FPV-дронов.