В ноябре пособия сахалинским семьям будут перечислены заранее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области информирует граждан о графике выплат детских пособий в ноябре 2024 года. При совпадении дня выплат с выходным днем средства перечисляются накануне в рабочий день. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Пособия на детей Отделение Социального фонда России по Сахалинской области перечисляет в единый день – 3 числа текущего месяца за предыдущий. В связи с тем, что 3 ноября приходится на выходной день, пособия будут перечислены на банковские счета получателей заранее. Так, 2 ноября будут зачислены следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата на первенца до 3 лет;

- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Далее по графику:

- 5 ноября — ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет;

- 8 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

При получении пособий через отделения почтовой связи выплата происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика конкретного почтового отделения.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.