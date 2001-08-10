В ноябре пособия сахалинским семьям будут перечислены заранее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области информирует граждан о графике выплат детских пособий в ноябре 2024 года. При совпадении дня выплат с выходным днем средства перечисляются накануне в рабочий день. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня, рассказали ТИА "Острова" в фонде.
Пособия на детей Отделение Социального фонда России по Сахалинской области перечисляет в единый день – 3 числа текущего месяца за предыдущий. В связи с тем, что 3 ноября приходится на выходной день, пособия будут перечислены на банковские счета получателей заранее. Так, 2 ноября будут зачислены следующие выплаты:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- выплата на первенца до 3 лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Далее по графику:
- 5 ноября — ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет;
- 8 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
При получении пособий через отделения почтовой связи выплата происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика конкретного почтового отделения.
Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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