Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине приступили к сдаче зачетов по боевой подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гранатометчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приступили к сдаче зачетов по боевой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий», военнослужащие сдают зачеты по огневой, тактической и специальной подготовке.

Военнослужащие приступили к выполнению упражнений и отработке комплекса учебно-боевых задач, главной из которых является привитие гранатометчикам навыков ведения современного боя и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

При выполнении зачета военнослужащие произвели выстрелы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «пламя», в светлое и темное время суток.

Военнослужащие сдали зачеты по огневой, тактической и специальной подготовке на «хорошо» и «отлично».