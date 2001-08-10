Высокие ставки продолжают побуждать сахалинцев к сбережению средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приток средств жителей Дальнего Востока на срочные вклады в июле — августе ускорился. Об этом сообщается в октябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Хранить больше денег на вкладах стали и жители Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Высокие ставки на рынке действуют так, что люди, выбирая между потреблением, в том числе за счет кредитов, и сбережением, чаще выбирают второе. Предпочтение отдается преимущественно краткосрочным вкладам, сохраняющим привлекательность за счет высоких ставок и более высокой ликвидности по сравнению с долгосрочным размещением», — отметил заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк.

При этом спрос на рынке ипотеки на Сахалине и Курилах, как и в других регионах Дальнего Востока, в отличие от остальной России сильнее поддерживается льготными программами, в частности «Дальневосточной и арктической ипотекой». Ее доля этим летом возросла до 80% от всех выданных в регионе льготных ипотечных кредитов.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе 200 компаний из Сахалинской области.