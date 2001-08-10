Тихоокеанское
информационное агентство
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18:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приамурье пограничники спасли уставшего лебедя

В Приамурье пограничники спасли уставшего лебедя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ослабевшего лебедя подобрали пограничники в Сковородинском округе. Предположительно, во время перелета птица выбилась из сил и отстала от стаи, сообщает ИА "Порт Амур".

Как рассказали в Дирекции по охране и использованию животного мира и природных территорий Амурской области, лебедя осмотрел ветеринар. Доктор не нашел травм и признаков серьезных заболеваний.

Птицу решили на время перевезти в тындинский зоопарк. Там лебедь отдохнет, откормится и, возможно, еще успеет улететь на зимовку.

Фото: t.me/amuroopt

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