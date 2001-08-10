Дошколята Поронайского района посоревновались в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена» состоялись веселые старты в рамках муниципальной спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений района. В спортивном мероприятии приняли участие полсотни дошколят из поронайских детских садов «Дружные ребята», «Морячок», «Сказка», «Огонек», «Кораблик». Также на соревнования приехали малыши из вахрушевского детского сада «Дельфин».

В ходе состязаний ребята показали быстроту, ловкость и стремление быть первыми.

Первое место по итогам всех этапов заняли юные спортсмены из детского сада «Кораблик». На второй строчке – ребята из детского сада «Дружные ребята», третьими стали воспитанники «Морячка».