Тихоокеанское
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16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Дошколята Поронайского района посоревновались в "Веселых стартах"

Дошколята Поронайского района посоревновались в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена» состоялись веселые старты в рамках муниципальной спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений района. В спортивном мероприятии приняли участие полсотни дошколят из поронайских детских садов «Дружные ребята», «Морячок», «Сказка», «Огонек», «Кораблик». Также на соревнования приехали малыши из вахрушевского детского сада «Дельфин».
 
В ходе состязаний ребята показали быстроту, ловкость и стремление быть первыми. 
 
Первое место по итогам всех этапов заняли юные спортсмены из детского сада «Кораблик». На второй строчке – ребята из детского сада «Дружные ребята», третьими стали воспитанники «Морячка».

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