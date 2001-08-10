"Единая Россия" проголосовала за проект бюджета в первом чтении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы «Единой России», вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«Мы работали над документом вместе с Правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нём нашли отражение все эти направления», – подчеркнул он.
Приоритетом бюджета остаётся социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные Президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.
На поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей – это выплаты 10 миллионам человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трёхлетке составит около 4 триллионов рублей.
По инициативе «Единой России» будет индексироваться маткапитал. На первого ребёнка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) – 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 миллиона семей.
Продолжится программа семейной ипотеки. И реализация закона «Единой России» о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми – их смогут оформить более 200 тысяч человек.
На программу «Единой России» и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и ещё 15 – дополнительно. В неё войдут более 3,2 тысяч школ.
Не менее трёх тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих шести лет поставят в регионы по инициативе партии. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Ещё более 800 – отремонтируют.
Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году – 40.
Поддержку получат музеи, театры, школы искусств – почти 8 тысяч учреждений.
Программой «Земский работник культуры», которую инициировала «Единая Россия» и поддержал Президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.
Растёт финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов – около 80 миллиардов рублей пойдёт на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами – она охватит более 500 тысяч человек. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.
Обеспечена поддержка регионов. В том числе, механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие – высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 миллиардов в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.
«Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдёт заседание программной комиссии. Наша задача – максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты», – сообщил Владимир Якушев.
Напомним, проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.
Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с Правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.
В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой.
Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми – более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.
«Перед тем, как приступить к обсуждению бюджета островного региона на 2025-й и плановый период 2026/27 годов, Сахалинская областная Дума приняла ряд законов, которыми вводятся новые меры социальной поддержки граждан. Во-первых, мы скорректировали региональное законодательство в соответствии с распоряжением президента России о выплате 1 млн рублей для погашения ипотеки семьям, в которых родился третий малыш или последующие дети. Только до конца 2024 года зарезервировали средства для 140 семей на эти цели, и в смете бюджета на предстоящую трехлетку будет учтено это обязательство. Во-вторых, депутаты согласовали обеспечение двухразовым питанием школьников с инвалидностью, которые не относятся к детям с ОВЗ. Кроме того, недавно мы утвердили выплату компенсаций жителям острова Шикотан за понесенные расходы на проезд к месту обследования и лечения в Южно-Курильскую ЦРБ, чтобы максимально обеспечить их доступной медицинской помощью. И в целом бюджет Сахалинской области в первую очередь будет отвечать критериям социальной направленности. Это задача, которую перед правительством ставит губернатор Валерий Лимаренко, а перед депутатами — избиратели», - поделился Депутат Сахалинской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе Алексей Плотников.
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