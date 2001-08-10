МТС начала предупреждать сахалинцев о телефонном мошенничестве во время разговора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

МТС объявляет о запуске функции «Безопасный звонок», которая позволяет абонентам МТС получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок. Подключить услугу можно в сервисе «Защитник» в приложении Мой МТС.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

«Спамеры, предлагающие назойливую несанкционированную рекламу, а также мошенники регулярно беспокоят жителей Сахалинской области. Справляться с ними помогают цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data. Только за прошедшее лето, с помощью антиспам-решений МТС было заблокировано более 5,8 млн вызовов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера телефонов и не вступают в диалог в том числе с мошенниками. А новая функция «Безопасный звонок» в сервисе «Защитник» позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года. По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

«Безопасный звонок» доступен во всех регионах присутствия МТС.