Тихоокеанское
информационное агентство
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайцы выбрали лучший подъезд месяца

Поронайцы выбрали лучший подъезд месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство голосов было отдано за 1 подъезд по улице Торговой, 6. Голосование проходило в приложении «Острова.65». Подъезд-победитель в конце года примет участие в областном этапе конкурса.
 
В декабре победители выйдут на региональный этап конкурса. Они будут бороться в нескольких номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд», «Самый креативный подъезд».
 
Работа по ремонту подъездов МКД в Сахалинской области ведется в рамках губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».

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