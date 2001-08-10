Поронайцы выбрали лучший подъезд месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство голосов было отдано за 1 подъезд по улице Торговой, 6. Голосование проходило в приложении «Острова.65». Подъезд-победитель в конце года примет участие в областном этапе конкурса.

В декабре победители выйдут на региональный этап конкурса. Они будут бороться в нескольких номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд», «Самый креативный подъезд».

Работа по ремонту подъездов МКД в Сахалинской области ведется в рамках губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».