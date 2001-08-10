В Сахалинской области прошла ярмарка самозанятых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При поддержке островного центра «Мой бизнес» 20 самозанятых бесплатно представили уникальные предметы интерьера, украшения ручной работы, кондитерские изделия.
- Каждая керамическая тарелка, которую я делаю, требует много времени и усилий. Она проходит через долгий процесс – от создания основы до рисования и окончательного обжига. В конце концов, когда получается красивый результат без дефектов, это приносит радость как мне, так и моим покупателям, которые любят украшать свои интерьеры уникальными керамическими изделиями, – поделилась владелица бренда «Шикерамик» Марина Кочнева.
– Моё творчество началось с простых изделий методом выжигания и переросло в более сложные цветные работы. Я создаю функциональные аксессуары для хранения, подставки и держатели для мобильных телефонов, которые не только практичны, но и эстетически приятны. Благодаря выставке, я получила возможность представить свои работы более обширному кругу и поделиться своей страстью к творчеству. Обмен идеями с другими мастерами вдохновляет меня на эксперименты и открывает новые горизонты для дальнейшего роста, – отметила самозанятая Анастасия Павлова.
Помимо презентаций и дегустаций, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах по росписи керамических изделий, созданию ароматических бомбочек для ванны и подсвечников.
– Мероприятия такого плана для рукодельниц – отличная возможность показать товары широкой аудитории, реализовать талант и продать свои изделия. Ярмарка «Радость творчества» – не первая в этом году, в ней участвует 26 представителей, 20 из которых – самозанятые, – рассказала организатор ярмарки Марина Медведева.
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