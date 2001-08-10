Перерасчёт за коммунальные услуги будет учтён в квитанциях сахалинцев за октябрь или ноябрь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По горячему водоснабжению он будет основан как на заявках, поступивших от потребителей и управляющих компаний, так и на анализе данных о температуре теплоносителя на сетях, зафиксированной оборудованием «Сахалинской Коммунальной Компании». Учитываться при перерасчёте будут также нормативы, определённые Правилами предоставления коммунальных услуг (это касается услуги отопления): температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Часть горожан - уже обратившихся к данному моменту в «СКК», увидит перерасчёт в квитанции, полученной в ноябре, а остальные жители – в платёжном документе, который придёт к ним в декабре.