Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2024
Сейчас 01:59
97,23|105,22|66,91
Сахалинские судебные приставы вновь сопроводили до границы очередных нелегальных мигрантов
16:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перерасчёт за коммунальные услуги будет учтён в квитанциях сахалинцев за октябрь или ноябрь

Перерасчёт за коммунальные услуги будет учтён в квитанциях сахалинцев за октябрь или ноябрь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По горячему водоснабжению он будет основан как на заявках, поступивших от потребителей и управляющих компаний, так и на анализе данных о температуре теплоносителя на сетях, зафиксированной оборудованием «Сахалинской Коммунальной Компании». Учитываться при перерасчёте будут также нормативы, определённые Правилами предоставления коммунальных услуг (это касается услуги отопления): температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Часть горожан - уже обратившихся к данному моменту в «СКК», увидит перерасчёт в квитанции, полученной в ноябре, а  остальные жители – в платёжном документе, который придёт к ним в декабре.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?