Нижегородский художник Константин Пьянов даст мастер-класс сахалинским педагогам-художникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День народного единства вместе с педагогами и учащимися Детской Школы искусств города Анивы отметит нижегородский художник Константин Пьянов. В профессиональных кругах он известен не только как живописец, но и как педагог. Константин более двух десятков лет посвятил работе в Нижегородской художественной школе №1 – одной из старейших в России. В рамках проекта «Сахалин глазами художника» мастер напишет серию картин и поделится опытом с островными коллегами, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

В Анивском районе Пьянов будет гостить в течение недели. В среду 31 октября он проведёт в Детской школе искусств мастер-класс для преподавателей рисунка и живописи, учащихся старших классов художественных школ. На мероприятие съедутся педагоги из других муниципалитетов Сахалинской области.

– Сегодня в островном регионе многое делается для развития искусства. Живописи уделяется особое внимание – по поручению губернатора художникам предоставляют мастерские для работы и выставочные пространства. Интерес к творческим профессиям растёт и педагогам крайне важно повышать квалификацию, обмениваться опытом с преподавателями из других регионов, - прокомментировала мэр Анивского района Светлана Швец.

Константину Пьянову поездка на Сахалин сулит не только приятное общение с коллегами, но и новые впечатления. Он намерен несколько дней посвятить творчеству.

– Я давно мечтал побывать на Дальнем Востоке, – поделился художник. – Беру с собой всё необходимое для работы.

В День народного единства в фойе школы искусств откроется выставка-продажа работ мастера. На ней будут представлены картины, которые автор привезет с собой, а также, написанные здесь сахалинские пейзажи. Половину вырученных от продажи средств Константин передаст на нужды волонтёрского центра Анивского района, где налажено производство снаряжения для участников Специальной военной операции.

Проект «Сахалин глазами художника» реализован Автономной некоммерческой организацией «Остров творческих идей» при поддержке администрации Анивского района.

Выставка-продажа работ Константина Пьянова откроется 4 ноября в 14.00 и будет работать до 17 ноября в фойе Детской школы искусств города Анивы. Режим работы: пн-пт: 9:00–18:00; сб: 9:00–15:00. Адрес: г. Анива, ул. Калинина, д. 41а.