В Сахалинской области замедлился рост цен на услуги и товары
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в сентябре 2024 года замедлилась до 6,4% после 7,9% в августе. Цены на занятия для детей, сотовую связь, автомобили с пробегом и картофель росли медленнее, чем год назад, или не менялись, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
В связи с усилением конкуренции среди предпринимателей подешевели дополнительные занятия для дошкольников. Также в сентябре не менялись тарифы сотовой связи, что привело к замедлению роста цен на эти услуги в годовом выражении.
Региональные автодилеры увеличили предложение новых иномарок: появились новые поставщики, альтернативные логистические маршруты. Спрос переориентировался с сегмента подержанных иномарок на новые авто, и цены на иномарки с пробегом в сентябре по сравнению с августом снизились, а их годовой рост замедлился.
В то же время крупнейшие производители региона отмечали низкие по сравнению с прошлым годом объемы вылова лососевых. Предложение красной икры сократилось, и годовой рост цен на нее ускорился. Также в сентябре в годовом выражении подорожала капуста, а на картофель не было традиционного для этого месяца снижения цен.
«Погодные условия в регионе в этом сельскохозяйственном сезоне сложились неблагоприятно. Переувлажнение почвы привело к снижению урожайности картофеля, задержалась его уборка, и в результате снизилось предложение. Тем не менее картофель стоил дешевле, чем в сентябре 2023 года», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Показатель годовой инфляции на Сахалине и Курилах остается ниже общероссийского (8,6%) и дальневосточного (8,5%) значений. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
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