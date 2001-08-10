Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2024
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11:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Маломобильные сахалинцы побывали в Долинске

Маломобильные сахалинцы побывали в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» в сопровождении специалистов главной островной библиотеки посетили городской парк отдыха и приход Пресвятой Богородицы в Долинске, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В библиотеке им Е.Д. Лебкова маломобильные сахалинцы пообщались с участниками литературного клуба «Лира» и местной поэтессой Любовью Васильевой. Она рассказала о своей жизни, творчестве и прочитала авторские стихи. Поездка была организована на специальном автомобиле Сахалинской областной научной библиотеки.

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