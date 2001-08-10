Юные сахалинцы приняли участие в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущая, постоянный волонтер СахОУНБ, Шэрил Уитфилд прочитала детям книгу «Under the sea» (Под водой) на языке оригинала. Ребята выучили новую лексику через иллюстрированные карточки. В завершение встречи дети приняли участие в мастер-классе по оригами «Привидение Каспер».

Напомним, цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.