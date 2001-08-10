Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2024
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В Томарнском районе неустановленный водитель сбил пешеход и скрылся
10:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец на "Toyota Mark" вылетел с трассы в Анивском районе

Сахалинец на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 октября 2024 года в 02 часа 35 минут на 7 км. автодороги «Южно-Сахалинск - Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Mark» (не зарегистрированным в установленном порядке), двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги.

В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир получили травмы.

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