Сахалинец смог получить отпускные только после вмешательства прокуратуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Томаринского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Основанием для вмешательства послужило обращение лица, ранее осуществлявшего трудовую деятельность на одном из предприятий муниципального образования, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Проверкой установлено, что при начислении расчета за неиспользованный отпуск работодателем неправильно применена формула расчета среднего заработка, в связи с чем, работнику он начислен неверно.
В целях восстановления нарушенного права работника прокурором района внесено представление работодателю. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, но денежные средства работнику не выплачены.
Прокурором района в интересах работника в суд направлен иск о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, денежной компенсации за несвоевременную выплату, компенсации морального вреда на общую сумму свыше 165 тыс. руб.
Решением суда исковые требования удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу.
Денежные средства гражданину выплачены в полном объеме.
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