В ВТБ рассказали, как ключевая ставка будет влиять на ставки по вкладам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ставки по вкладам в России вслед за решением ЦБ по ключевой ставке будут повышаться незначительно, считают в ВТБ. Это связано с тем, что они и так превышали ключевую ставку, сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Наверняка мы будем наблюдать, что даже такое повышение на 200 б.п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую. А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам», - сказал топ-менеджер.
По его словам, решение ЦБ повысить ключевую сразу на 2 процентных пункта подтверждает решимость регулятора снизить инфляцию до 4-4,5% «не когда-нибудь, а до конца 2025 года».
«Это подтверждение реалистичности и готовности Центрального банка идти к достижении таргета по инфляции не когда-нибудь, а до конца 2025 года. Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности. В принципе, это адекватное решение тем метрикам инфляции, которые мы видели с предыдущего заседания. При этом мы сейчас имеем такую аномальную ситуацию в отношении всего банковского сектора и нашего банка в частности, когда краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L банковских структур. До конца года все банки, за исключением разве что розничных монолайнеров, будут профитерами повышения ключевой ставки. Это связано с уникальной особенностью, которая развивается примерно с середины года, может быть, с мая, когда пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки», - пояснил Дмитрий Пьянов.
О том, что ЦБ будет повышать ставку все больше и больше, в ВТБ говорили еще в августе. Монетарную политику с ключевой выше 20% там назвали «крепленой». «Если [ставка] 15%,18% — это еще виноградное вино, то «20% плюс» — это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы будем наблюдать в следующем месяце с большой вероятностью крепленую ДКП», - говорил Дмитрий Пьянов в августе.
Фото: пресс-служба ВТБ
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