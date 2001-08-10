08:59, | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на соцсети министра по ЧС Сергея Лебедевв.
В зону действия режима ЧС попали Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский муниципальный район. Правительство Камчатского края и министерство по чрезвычайным ситуациям предпринимают все необходимые меры.
Как стало известно, в ночь с 25 на 26 октября на камчатской птицефабрике «Пионерская» в одном из птичников зафиксировали повышенный падёж. В результате лабораторных исследований, у погибших птиц подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц. По информации краевого правительства, проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и действия, связанные с предотвращением распространения вируса на территории Елизовского муниципального района, а также на части территории города Петропавловск-Камчатский.
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