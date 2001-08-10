Губернатор Валерий Лимаренко наградил участников СВО в ходе рабочей поездки в донецкий Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетил с рабочим визитом подшефный город Шахтерск в Донецкой Народной Республике. В рамках поездки глава региона встретился с участниками специальной военной операции, после чего вручил им награды и передал спецтехнику и оборудование, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Рабочий визит традиционно начался со встречи с сахалинскими бойцами, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Глава островного региона вместе с командующим 68-м армейским корпусом, генерал-майором Сергеем Пелипаем вручил бойцам государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу, героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

– Мы одна семья. Вы - на фронте, а мы, в тылу, снабжаем и поддерживаем вас. Все заявки, которые поступают от командиров, мы полностью выполняем, это наше общее дело. Мы заботимся о семьях бойцов, мы делаем все необходимое для победы. Мы держим за вас кулаки и молимся! Победа будет за нами! – сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к участникам встречи.

С начала проведения СВО Сахалинская область всячески помогает бойцам на передовой. Одним из самых масштабных проектов стала «Сопричастность», инициированная губернатором Валерием Лимаренко. За два года жители Сахалина и Курил отправили на Донбасс более 250 тонн груза. В ходе состоявшегося визита бойцам вновь передали более 20-ти устройств РЭБ, 10 устройств защиты от БПЛА, подавители дронов, 13 квадрокоптеров, антидроновые щиты, резину для автомобилей и другие предметы снаряжения и первой необходимости.

Кроме того, в ходе поездки губернатор Валерий Лимаренко совместно с Главой ДНР Денисом Пушилиным, председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главой Шахтерского муниципалитета Александром Шатовым и представителями рабочей группы Сахалинской области подвел итоги работы в Шахтерском муниципальном округе в 2024 году. Как отметил глава Сахалинской области, в этом году основной акцент был сделан на социальные объекты – восстановление ключевых объектов инфраструктуры, а также ремонт школ, детских садов, объектов здравоохранения и домов.

– Мы подводим итоги текущего года и видим, что проделана колоссальная работа. Уже сейчас мы даем старт работам 2025 года. Программа по ремонту сформирована: туда вошли жилые дома, школы, детские сады, площадки, детские дома, дома инвалидов и приют. В этом и следующем году мы уделяем особое внимание социальной сфере. Я считаю, что наша совместная работа дает отличные результаты. Мы помогаем району, шефство над которым нам поручил взять Президент, вернуться к мирной жизни. В свою очередь, власти и жители Шахтерского района оказывают всяческую помощь нашим бойцам, несущим службу в зоне специальной военной операции, - сказал Валерий Лимаренко.

Делегация посетила среднюю школу №18, в которой продолжаются восстановительные работы. В этом году завершился ремонт в пищеблоке и зоне столовой. Кроме того, обновлен фасад здания, обновлен холл, заменена система отопления. В 2025 году здесь полностью заменят плитку полов на втором этаже, сделают косметический ремонт кабинета информатики, установят ограждение по периметру школы.

– Выражаем слова благодарности региону и его главе. Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе - все планы на этот год выполнены, и мы уже начинаем подготовку к следующему году. То, что сейчас происходит в рамках поддержки регионов-шефов, — это сближение наших регионов на долгие десятилетия, эта демонстрация того, что у нас одна большая страна, и для ДНР это весьма существенно. Спасибо большое, будем работать дальше, – прокомментировал Денис Пушилин.

В завершение поездки состоялся концерт артистов сахалинской филармониию Для военнослужащих с песнями выступили Георгий Зобов, Виктория Малютенко и Вениамин Ким. Со сцены прозвучали песни о сахалинской природе и любви к родному краю.

– На Родине ждут каждого солдата живым и невредимым, собирают помощь, плетут маскировочные сети, пишут письма. Сахалинцы объединены единым порывом веры в нашу Победу, – рассказали сахалинские артисты.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко регулярно посещает подшефный Шахтерск. Предыдущая рабочая поездка состоялась летом текущего года, тогда глава островного региона также встретился с бойцами и руководством округа и республики. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и администрацией Шахтерска в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, а также в вопросах образования, молодежной политики, волонтерства и социальной защиты.