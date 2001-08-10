Более 30 сахалинцев взяли под опеку стариков и инвалидов в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области действует программа социальной поддержки, направленная на улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в виде технологии по созданию для них приемных семей. За десять месяцев 2024 года эта мера социальной поддержки была предоставлена 32 приёмным семьям на общую сумму более 4 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в минсоцзщиты.

– Стационар замещающая технология направлена на поддержку одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, которые испытывают трудности в быту. Таким образом мы стремимся создать условия, в которых пожилые люди и инвалиды смогут чувствовать себя защищенными и окруженными заботой. Наша задача – сделать так, чтобы каждый житель нашего региона мог рассчитывать на помощь в трудные времена, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

В приемную семью могут быть приняты одиноко проживающие дееспособные граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, включая инвалидов с детства. Также предусмотрено, что лица, осуществляющие уход, должны быть совершеннолетними и дееспособными гражданами, готовыми совместно вести хозяйство и заботиться о нуждающихся.

Принципы создания приемной семьи основываются на соблюдении прав и законных интересов всех участников, а также на добровольном согласии лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Это гарантирует, что каждый сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант проживания.

Елена Фролова из Южно-Сахалинска знает Аллу Цой уже давно. Алла родилась с ментальными нарушениями и долгое время проживала в психоневрологическом интернате, где работала Елена Александровна.

– Она мне стала, как дочка. Я понимаю, что таким людям нельзя оставаться одинокими. Мои дети выросли, я проживаю совсем одна, поэтому приняла решение оформить опеку над Аллой. Мы с ней живем по-семейному дружно, помогаем друг другу во всем. У Аллы много увлечений, недавно она заинтересовалась фотографией, и мы купили фотоаппарат. Конечно, благодаря пособию, так как у меня пенсия небольшая, – поделилась Елена Фролова.

В рамках данной программы предусмотрено ежемесячное социальное пособие, размер которого зависит от района проживания. Для южных районов области пособие составит 15 150 рублей, для Охинского и Ногликского районов – 18 577 рублей, а для Курильских островов – 20 200 рублей.

Отметим, стационар замещающая технология по созданию приемных семей позволяет воплотить в жизнь цели и задачи национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.