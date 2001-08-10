Более 30 сахалинцев взяли под опеку стариков и инвалидов в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области действует программа социальной поддержки, направленная на улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в виде технологии по созданию для них приемных семей. За десять месяцев 2024 года эта мера социальной поддержки была предоставлена 32 приёмным семьям на общую сумму более 4 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в минсоцзщиты.
– Стационар замещающая технология направлена на поддержку одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, которые испытывают трудности в быту. Таким образом мы стремимся создать условия, в которых пожилые люди и инвалиды смогут чувствовать себя защищенными и окруженными заботой. Наша задача – сделать так, чтобы каждый житель нашего региона мог рассчитывать на помощь в трудные времена, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
В приемную семью могут быть приняты одиноко проживающие дееспособные граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, включая инвалидов с детства. Также предусмотрено, что лица, осуществляющие уход, должны быть совершеннолетними и дееспособными гражданами, готовыми совместно вести хозяйство и заботиться о нуждающихся.
Принципы создания приемной семьи основываются на соблюдении прав и законных интересов всех участников, а также на добровольном согласии лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Это гарантирует, что каждый сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант проживания.
Елена Фролова из Южно-Сахалинска знает Аллу Цой уже давно. Алла родилась с ментальными нарушениями и долгое время проживала в психоневрологическом интернате, где работала Елена Александровна.
– Она мне стала, как дочка. Я понимаю, что таким людям нельзя оставаться одинокими. Мои дети выросли, я проживаю совсем одна, поэтому приняла решение оформить опеку над Аллой. Мы с ней живем по-семейному дружно, помогаем друг другу во всем. У Аллы много увлечений, недавно она заинтересовалась фотографией, и мы купили фотоаппарат. Конечно, благодаря пособию, так как у меня пенсия небольшая, – поделилась Елена Фролова.
В рамках данной программы предусмотрено ежемесячное социальное пособие, размер которого зависит от района проживания. Для южных районов области пособие составит 15 150 рублей, для Охинского и Ногликского районов – 18 577 рублей, а для Курильских островов – 20 200 рублей.
Отметим, стационар замещающая технология по созданию приемных семей позволяет воплотить в жизнь цели и задачи национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска укрепляет сотрудничество с городами Китая
09:21 Сегодня Детский сад «Черемушки» Южно-Сахалинска стал финалистом Всероссийской акции "Крепка семья - сильна Россия"
13:01 Сегодня Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
11:49 Сегодня Более 750 сахалинских семей воспользовались выплатами на приобретение коляски и товаров для новорожденных
16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
10:01 18 Октября Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 18 Октября Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
17:21 18 Октября Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 13:01 Сегодня Алиментщик из Анивы получил 10 суток ареста
- 14:41 Вчера Вице-мэры администрации Южно-Сахалинска проводят приемы горожан
- 12:36 22 Октября В областном центре принимаются заявки на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
- 12:40 21 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?