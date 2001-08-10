Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автор фото: Сергей Стефанов

Рядом с Южно-Курильским мысом зарегистрировали группу краснокнижних тюленей-антуров. Антур или курильский тюлень (Phoca vitulina stejnegeri) - один из подвидов обыкновенного тюленя. Занесен в Красную книгу России со статусом 2 (сокращающийся в численности), а также Международную красную книгу (красный список МСОП). В России антур встречается только на Курильских и Командорских островах, а также в районе восточного побережья Камчатки, рассказали ТИА "Острова" в заповеднике.

В октябре этого года встречи антуров достаточно часто фиксировались в акватории Южно-Курильской бухты. Антуры очень осторожные животные и редко выходят на участки суши, где их могут найти наземные хищники, предпочитая небольшие участки, со всех сторон окруженные водой. 5 октября во время проведения экологического мониторинга сотрудник заповедника Сергей Стефанов заметил, что некоторые особи из группы антуров вышли отдохнуть на камни, окруженные водой, вблизи Южно-Курильска. В тот день сотрудник учел 58 особей, по данным заповедника эта одно из самых больших скоплений антуров возле побережья Южно-Курильского мыса за последние годы. Сообщения о выходе антуров на берег в том месте поступали от местных жителей и в другие дни.

Антур также имеет красивое название тюлень-цветок. Хорошими плавцами тюлени становятся постепенно и молодым особям отдых нужен бывает чаще. 05.10.2024.

Помимо антура в России есть еще один подвид обыкновенного тюленя, обитающий в Балтийском море — европейский подвид. Этот подвид также занесен в Красную книгу РФ.

Антуры как и ларги (еще один тюлень Южных Курил) относятся к семейству настоящих тюленей. На поверхности настоящие тюлени чувствуют себя очень уязвимыми, конфигурация их тел не позволяет дать значимый отпор возможным хищникам. Поэтому при малейшей опасности антуры стремятся спастись в воде, жертвую своим отдыхом и возможностью восстановить силы. Иногда даже при сходе в воду одного животного залежку могут покинуть и все остальные.

Согласно Красной книге РФ основными лимитирующими факторами являются беспокойство на береговых залёжках и попадание в рыболовные сети. Но еще одна большая опасность— это столкновение с собаками. Помимо очевидной угрозы нападения, собаки могут передать опасные болезни морским животным, например, чуму плотоядных. И это уже может привести к настоящему бедствию в природе. Укус же тюленя может стать причиной микоплазмоза.

Мы просим всех желающих наблюдать за морскими млекопитающими на значительном расстоянии от лежки тюленей, по возможности запасшись хорошей оптикой- фотоаппаратами или биноклями, не отпуская собак на свободный выгул рядом с дикими животными.

Также благодарим всех местных жителей, кто присоединяется к нашему экологическому мониторингу и делится интересной информацией о животном мире Кунашира и Шикотана.