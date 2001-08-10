На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обновление дорожного полотна запланировано на участке пр. Победы от ул. Комсомольской до пр. Мира. В субботу, 26 октября, дорожные службы приступят к фрезерованию. После будут выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Движение транспорта будет осуществляться по полосам, без полного перекрытия. Завершить работы планируется в начале ноября.

Автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее.