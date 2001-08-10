Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2024
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На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Хабаровской

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Хабаровской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке от Комсомольской до Леонова ведутся работы по вскрытию дорожного полотна. До середины декабря подрядная организация планирует заменить подземные коммуникации и открыть дорогу для автомобильного движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ход ремонта находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Инспекционные выезды на объект регулярно проводят специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства.

- Работы будут проводиться в этом году и в следующем, они разделены на два этапа. Сначала благоустроить планируется участок от ул. Комсомольской до ул. Леонова, а затем до проспекта Мира. Подрядчик идет по графику. На данный момент производит вскрытие асфальтобетонного покрытия, а также демонтаж существующего основания. Затем приступит к замене подземных коммуникаций — устройству ливневой канализации, сетей связи и теплоснабжения. Как только эти работы будут завершены, дорога будет отсыпана щебнем и открыта для автомобильного движения, - рассказал начальник производственно-технического отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Гельд.

- Благоустройство участка улицы Хабаровской от Комсомольской до Леонова мы планируем возобновить после технологического перерыва с наступлением нового строительного сезона. Дорога будет заасфальтирована, здесь будут оборудованы тротуары, устроена система освещения, выполнены работы по озеленению. Аналогичные работы в следующем году будут проведены и на втором участке улицы Хабаровской от Леонова до проспекта Мира, - рассказал представитель компании-подрядчика Андрей Бородин.

Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска. Проекты реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко. Также обновление ряда объектов выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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