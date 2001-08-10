11:59, | Новости общества Сахалина и Курил
"Поезд Деда Мороза" прибудет в Поронайск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Поезд Деда Мороза" посетит несколько населенных пунктов на Сахалине, в том числе сделает остановку в Поронайске 1 декабря.
«Поезд Деда Мороза» прибудет на Сахалин в конце ноября. За три дня передвижная резиденция посетит несколько населенных пунктов региона.
В этом году Сахалин впервые вошел в маршрут «Поезда Деда Мороза». Сейчас мы совместно с организаторами из ОАО «РЖД» активно готовимся к этому событию. Уже известно, что по острову в составе празднично оформленного поезда будут курсировать четыре вагона. Он отправится в путь 30 ноября и завершит путешествие 2 декабря в Южно-Сахалинске. На каждой станции, где запланированы остановки «Поезда Деда Мороза», будут организованы развлекательные программы с участием аниматоров и местных творческих коллективов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
«Поезд Деда Мороза» отправится в новогоднее путешествие из Тайшета Иркутской области 19 ноября. В этом году передвижная резиденция посетит более 60 российских городов.
По информации правительства Сахалинской области.
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