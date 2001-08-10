Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2024
Сейчас 21:43
96,74|104,51|66,91
На участке пр. Победы в Южно-Сахалинске 26 октября начнутся работы по замене асфальта
11:59, | Новости общества Сахалина и Курил

"Поезд Деда Мороза" прибудет в Поронайск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

"Поезд Деда Мороза" посетит несколько населенных пунктов на Сахалине, в том числе сделает остановку в Поронайске 1 декабря.
 
«Поезд Деда Мороза» прибудет на Сахалин в конце ноября. За три дня передвижная резиденция посетит несколько населенных пунктов региона.
 
В этом году Сахалин впервые вошел в маршрут «Поезда Деда Мороза». Сейчас мы совместно с организаторами из ОАО «РЖД» активно готовимся к этому событию. Уже известно, что по острову в составе празднично оформленного поезда будут курсировать четыре вагона. Он отправится в путь 30 ноября и завершит путешествие 2 декабря в Южно-Сахалинске. На каждой станции, где запланированы остановки «Поезда Деда Мороза», будут организованы развлекательные программы с участием аниматоров и местных творческих коллективов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. 
 
«Поезд Деда Мороза» отправится в новогоднее путешествие из Тайшета Иркутской области 19 ноября. В этом году передвижная резиденция посетит более 60 российских городов.
 
По информации правительства Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?