Более 750 сахалинских семей воспользовались выплатами на приобретение коляски и товаров для новорожденных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финансовую помощь из регионального бюджета оказывают семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Меры социальной поддержки сахалинцев и курильчан сохраняются в полном объеме по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Южносахалинка Эллина Величко – мама двоих детей. Младший ребенок родился в начале этого года. С помощью меры поддержки молодая мама смогла приобрести коляску для новорожденного.

– Я считаю, что государство очень хорошо поддерживает молодые семьи. Мера поддержки помогла значительно снизить финансовую нагрузку. Для детей все стоит достаточно дорого, и помощь в приобретении коляски очень существенна для нашего семейного бюджета, – поделилась Эллина.

В этом году общая сумма выплат составила более 10,9 млн рублей, что свидетельствует о востребованности и важности данной меры социальной поддержки для многих молодых семей региона. Ей воспользовалась 751 семья. Помощь предоставляется в размере фактически понесенных расходов: до 10 000 рублей на товары для новорожденных и до 20 000 рублей на детские коляски. Обратиться за компенсацией можно в любое отделение центра социальной поддержки.

– Важно поддерживать семьи в этот ответственный период жизни. Социальная поддержка направлена на то, чтобы каждая семья могла чувствовать заботу и поддержку со стороны правительства. Мы будем продолжать развивать наши инициативы, чтобы помочь молодым родителям справиться с финансовыми нагрузками и создать комфортные условия для воспитания детей, – прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Поддержка семей с детьми способствует достижению целей и задач национального проекта «Демография». В Сахалинской области этому направлению уделяется самое пристальное внимание.

Так, многодетные семьи на островах могут компенсировать 50 процентов стоимости при покупке или строительстве жилья. Сахалинкам и курильчанкам, ставшими мамами, выплачивается областной материнский капитал. Островные семьи пользуются ежеквартальными, ежемесячными и единовременными выплатами.