Неделя тематических приемов по вопросам ЖКХ пройдет в общественной приемной председателя партии "Единая Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Государственной жилищной инспекции Сахалинской области, АНО «Сахалинский Центр ЖКХ Контроль» (НП «ЖКХ Контроль»), Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, ООО «РВК-Сахалин», ООО «РИР-Сахалин-УО АО «СКК», Управления по обращению с отходами, Координаторы Партийных Проектов «Школа грамотного потребителя», «Городская среда» Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска.
График приемов:
05 ноября, 12:00-14:00
- Работа управляющих компаний. Благоустройство дворов и дворовых территорий. Вопросы качественного предоставления коммунальных услуг населению. Тарифы и оплата услуг ЖКХ (льготы, перерасчеты и т.д.).
06 ноября, 12:00-14:00
- Отопительный сезон. Проблемы.
07 ноября, 12:00-14:00
- Вопросы проведения капитального ремонта МКД.
08 ноября, 12:00-14:00
- Проблемы газо-, водо- и электроснабжения в населенных пунктах области. Вопросы газификации домохозяйств (домовладений) в городском округе «Город Южно-Сахалинск».
Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090.
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