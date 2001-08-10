Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств: министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Государственной жилищной инспекции Сахалинской области, АНО «Сахалинский Центр ЖКХ Контроль» (НП «ЖКХ Контроль»), Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, ООО «РВК-Сахалин», ООО «РИР-Сахалин-УО АО «СКК», Управления по обращению с отходами, Координаторы Партийных Проектов «Школа грамотного потребителя», «Городская среда» Сахалинской области и г. Южно-Сахалинска.

График приемов:

05 ноября, 12:00-14:00

- Работа управляющих компаний. Благоустройство дворов и дворовых территорий. Вопросы качественного предоставления коммунальных услуг населению. Тарифы и оплата услуг ЖКХ (льготы, перерасчеты и т.д.).

06 ноября, 12:00-14:00

- Отопительный сезон. Проблемы.

07 ноября, 12:00-14:00

- Вопросы проведения капитального ремонта МКД.

08 ноября, 12:00-14:00

- Проблемы газо-, водо- и электроснабжения в населенных пунктах области. Вопросы газификации домохозяйств (домовладений) в городском округе «Город Южно-Сахалинск».

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки). Телефон для справок: +7(4242) 500‑090.