Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2024
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09:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Детский сад «Черемушки» Южно-Сахалинска стал финалистом Всероссийской акции "Крепка семья - сильна Россия"

Детский сад «Черемушки» Южно-Сахалинска стал финалистом Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Штабе общественной поддержки прошло награждение финалистов. Министр образования Сахалинской области, Региональный Координатор федерального мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей» Анастасия Киктева вручила памятные подарки за участие в акции партийного проекта «Мир возможностей», призванного создать благоприятные условия для воспитания развитой и социально ответственной личности.

Детский сад «Черемушки», вышедший в финал регионального этапа, достойно представил Сахалинскую область на уровне страны. Он вошел в число 25 победителей из более чем 1100 дошкольных учреждений России.

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