Администрация Южно-Сахалинска укрепляет сотрудничество с городами Китая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эти дни представители администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным в составе делегации Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ) находятся в Китае с рабочей поездкой по вопросам укрепления международного сотрудничества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Визит проходит по инициативе Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления с личным участием Сопредседателя ассоциации Ирины Гусевой. В составе делегации также мэры городов Артем, Красноярск и городского округа Троицк (г. Москва).
Знаковым событием в ходе визита в Пекин стало подписание соглашения между Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Ассоциацией мэров Китая, направленное на развитие двусторонних связей в области местного самоуправления. Подписание этого соглашения - важный шаг в развитии межмуниципальных связей и способствует укреплению связей между городами Китая и России.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, открывая встречу с российской стороны, отметила важность этого события, поскольку подписание меморандума - важный шаг в развитии межмуниципальных связей и способствует укреплению дружественных отношений между городами Китая и России.
Мэр Сергей Надсадин отметил, что под руководством Ассоциации и лично ее сопредседателя Ирины Гусевой сотрудничество Южно-Сахалинска с Китаем выходит на новый уровень.
- Китай - стратегический партнер для России, и развитие двусторонних отношений имеет огромное значение для обеих стран. Я, как глава столицы Сахалинской области, расположенной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вижу в этом большой потенциал для укрепления и развития межмуниципальных отношений во всех сферах: образовании, бизнесе, культуре, туризме и многих других, - сказал Сергей Надсадин.
Рабочий визит продолжается, проходят различные встречи и знакомство с ведущими муниципальными практиками. Запланировано проведение презентации инвестиционных потенциалов российских городов, в том числе Южно-Сахалинска. Участники делегации встретились с Послом РФ в Пекине Игорем Моргуловым. Обсуждались вопросы развития российско-китайского межмуниципального сотрудничества с акцентом на перспективные проекты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также в программе рабочий визит в Харбин, где планируется подписать протокол намерений о дружбе и сотрудничестве между Южно-Сахалинском и Харбином.
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