Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2024
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Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
17:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске

Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 до 20.00 25 и 26 октября запланированы фрезерование проезжей части, регулировка высотного положения люков смотровых и дождеприемных колодцев, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Кроме того, с 23.30 26 октября до 06.00  27 октября и 23.30 27 октября до 06.00 28 октября перекресток полностью закроют для проведения работ по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Объезд транспорта будет возможен через прилегающие территории к ТРЦ «МегаБерезка» и  ул. Карпатской, по пер. Рыночному и прилегающей территории к ТЦ «Азия».

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

 

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