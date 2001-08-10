Больше ста сахалинских школьников вступили в ряды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще 115 сахалинских школьников вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». В четверг, 24 октября, ребята в торжественной обстановке приняли присягу, отдав клятву всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству. После новобранцам вручили почетные знаки и личные книжки юнармейцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Дорогие друзья, позвольте от имени губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области поздравить вас со вступлением в ряды общероссийского движения «Юнармия». Это не только уникальная школа патриотизма, но и социальный лифт: здесь вы найдете друзей на долгие годы вперед, примете участие в военно-патриотических и культурных мероприятиях, научитесь проектной деятельности, а главное – станете настоящими лидерами, теми людьми, которые будут двигать нашу страну вперед через 10-20 лет, — обратился к юным патриотам заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк.

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ, за годы своего существования оно объединило более 1,3 миллиона детей и подростков из 89 регионов России. В сахалинском отделении «Юнармии» состоит порядка 5 тысяч школьников от 8 до 18 лет, которые разделяют ценности движения — имеют активную гражданскую позицию, чтут институт семьи и память предков, ценят Родину.

Для юнармейцев организована работа секций и кружков, где они осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. Для юных патриотов организуют специальные смены в лучших Всероссийских детских центрах — «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан». Активисты принимают участие во всероссийской военно-спортивной игре «Победа», Юнармейской лиге КВН, Юнармейских играх и др.

Участие юных патриотов в добровольческой деятельности позволяет им получить дополнительные баллы при поступлении в лучшие учебные заведения России. Многие юнармейцы по окончанию школы выбирают ведущие военные ВУЗы страны, где получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку Министерства обороны.

- За 8 лет существования сахалинское движение юнармейцев неоднократно становилась одним из лучших в России. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что многие выпускники нашего движения стали офицерами и служат в рядах российской армии, участвуют в спецоперации, многие из них стали Героями, — рассказал первый руководитель регионального штаба «Юнармии» в Сахалинской области Дмитрий Минязев.

После начала СВО юные патриоты островного региона оказывают всевозможную поддержку бойцам и их семьям.

- Активисты нашего движения собирают гуманитарную помощь, подарки, пишут письма на фронт, под чутким руководством старших наставников плетут маскировочные сети, делают наборы сухого душа, отливают окопные свечи, формируют сухие пайки. Пока бойцы защищают интересы мирного населения, юнармейцы поддерживают их семьи: колют дрова, раскидывают уголь и всячески помогают по хозяйству, — рассказала председатель регионального штаба «Юнармии» в Сахалинской области Надежда Сон.

В 2024 году, объявленном на Сахалине Годом Защитника Отечества, движение реализует проект «Сохраняя память героев». Его суть — в увековечении памяти погибших при защите Родины через присвоение юнармейским отрядам имен героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. На сегодняшний день такие отряды созданы в четырех районах Сахалинской области — Невельском, Охинском, Южно-Курильском и Анивском. Также юнармейцы организуют патриотические акции и флешмобы, посвященные дням Воинской славы России. В июне активисты участвовали в патриотическом слёте «Фрегат», который проходил на Курильских островах.