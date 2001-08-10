Южно-Сахалинск присоединился к неделе популяризации потребления овощей и фруктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 21 по 27 октября в областном центре проходит неделя популяризации потребления овощей и фруктов, призванная подчеркнуть важность здорового образа жизни. В ряде учреждений проходят лекции и встречи, где медики рассказывают южносахалинцам о пользе сбалансированного питания, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Согласно рекомендациям специалистов, важно включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов. Они являются ценным источником витаминов, углеводов и других полезных веществ. Кроме того, постоянное употребление овощей и фруктов способствует улучшению общего самочувствия и снижению рисков развития ОРВИ, хронических заболеваний.
Добавим, проверить свое здоровье жители областного центра могут в рамках диспансеризации. Комплексное медицинское обследование позволяет своевременно выявлять заболевания и предотвращать их развитие. Диспансеризация проводится в поликлиниках городского округа, фельдшерско-акушерских пунктах. Записаться на обследование можно самостоятельно по номеру телефона единой сервисной службы 1-300.
Кроме этого, для удобства южносахалинцев организовано прохождение медицинского обследования на рабочих местах. Мобильные диагностические комплексы позволяют провести осмотр сотрудников предприятий муниципалитета без отрыва от основной деятельности. Для этого трудовым коллективам необходимо обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска по телефонам 300-596 и 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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