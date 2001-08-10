На Сахалине и Курилах выбрали образцовые подъезды октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги седьмого этапа конкурса «Подъезд образцового содержания» подвели в островном регионе. В текущем месяце за звание лучшего боролись 32 места общего пользования из 13 муниципальных образований. Победителей определяли путем онлайн-голосования, которое проходило в региональном приложении «Острова.65». Конкурс направлен на развитие инициативы жителей в улучшении содержания и благоустройства своих подъездов, создания более комфортных условий проживания, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В среднем от каждого муниципалитета поступило по две заявки. Лидером стал Анивский городской округ, представивший шесть заявок. От Александровск-Сахалинского района для участия в очередном муниципальном этапе конкурса заявки поступили от управляющей компании ООО «Александровская строительная компания» – подъезд № 4 дома 17 и подъезд № 3 дома 19 по улице Дзержинского, 17.

– Конкурс мотивирует жителей ухаживать за своими подъездами, делать их необычными, уникальными. Другие островитяне, видя такие инициативы, заряжаются идеями по благоустройству своих мест общего пользования. Так, в этом месяце необычные объекты представили несколько районов. К примеру, в подъезде №3 улице Набережной 25А в селе Красногорск украсили стены рисунками гроздьев винограда и виноградной лозы. В Углегорске по улице Красноармейская, 9\2 выбрали романтическую тематику. Стены оживили изображениями влюбленной пары, котов, сердец, – поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

По итогам онлайн-голосования были определены подъезды-победители, набравшие наибольшее количество голосов, по следующим адресам:

Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 19 подъезд №3;

Анива, ул. Невельского, 20, подъезд №2;

Таранай, ул. Новая, 4, подъезд №2;

Корскаков, ул. 2 Микрорайон, 2, подъезд №4;

Курильск, ул. Гидростроевская, 5А, подъезд №2;

Невельск, ул. Береговая, 17, подъезд №1;

Красногорск, ул. Набережная, 25А;

Тымовское, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4, подъезд №1;

Холмск, ул. Первомайская, 5, подъезд №4;

Южно-Курильск, ул. Гнечко, 4, подъезд №2;

Южно-Курильск, ул. Рыбников, 2 подъезд №2

Углегорск, ул. Красноармейская, 9\2, подъезд №4;

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 192 подъезд №5;

Поронайск, ул. Торговая, 6, подъезд №1;

Северо-Курильск, ул. Сахалинская, 41, подъезд №1.

В декабре все победители ежемесячных муниципальных конкурсов выйдут на региональный конкурс. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах. На областном конкурсе участников будет оценивать экспертная комиссия. Они будут учитывать различные критерии, как технические, так и эстетические.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. В прошлом году удалось отремонтировать большую часть таких объектов – это свыше 4 тысяч. В текущем году в порядок привели более 3 тысяч мест общего пользования. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».

Работы по косметическому ремонту подъездов управляющие компании активизировали благодаря субсидиям, с помощью которых можно возместить половину затрат. Это является частью программы Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение», направленной на улучшение жилищных условий и создание комфортной среды для жителей города.