Вице-мэры администрации Южно-Сахалинска проводят приемы горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска находится на постоянной связи с жителями городского округа. По поручению мэра Сергея Надсадина в работу включены вице-мэры и руководители профильных департаментов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Накануне вице-мэр Ильдар Ахтариев провел личный приём горожан. Вице-мэр Елена Федорова встретилась с жителями на выездном приеме в планировочном районе Ново-Александровск.

Так, горожане обратились к вице-мэру Южно-Сахалинска Ильдару Ахтариеву с личными вопросами, которые касались переселения из аварийного жилого фонда.

- Проведение личных приемов позволяет нам выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для жителей Южно-Сахалинска проблемы. Ситуации бывают разные и порой требуют оперативного вмешательства. Поскольку в администрации областного центра я курирую управление жилищной политики, то большинство вопросов на приемах касаются именно жилья, - рассказал вице-мэр Ильдар Ахтариев.

Вице-мэр Елена Федорова провела выездной прием с жителями Ново-Александровска, Новой Деревни и Ключей совместно с руководителями структурных подразделений. Жители поднимали жилищные вопросы, вопросы трудоустройства, а также благоустройства дворовых территорий. Все обращения взяты на контроль.

Личные приемы мэром, первым вице-мэром, вице-мэрами проводятся раз в месяц в соответствии с утвержденным графиком. Предварительно записаться на приём можно в будние дни по адресу: Коммунистический проспект, 49, кабинеты № 101, 103, с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны для справок: 300-845, 300-871.

Также направить обращение можно через электронную приемную на официальном сайте Южно-Сахалинска.

Кроме того, в администрации проводятся личные приёмы руководителями структурных подразделений. В том числе они проходят в выездном формате в селах и планировочных районах городского округа (Березняки, Синегорск, Луговое, Ново-Александровск, Дальнее, Хомутово и др).