Сахалинская область активно участвует в технологическом развитии Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технологическое развитие Дальнего Востока обсудили участники заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Проекты Сахалинской области, призванные решать задачу научно-технологического прорыва, представил председатель регионального правительства Алексей Белик. Он рассказал, в частности, о строительстве кампуса СахалинТех, где будут готовить высококвалифицированные инженерные кадры и разрабатывать новые решения и продукты, а также о развитии цифровых технологий и сервисов.

– Технологическое развитие напрямую связано с развитием нашей страны. Санкции, которые повлияли на сотрудничество, привели к тому, что России надо обеспечивать развитие в этой сфере собственными силами по всем необходимым направлениям. От этого зависит и состояние экономики, и в целом безопасность Российской Федерации. Некоторые позитивные моменты в этой части у нас есть. Мы создаем инновационный научный технологический центр на острове Русский, работает венчурный фонд «Восход», целый ряд предприятий Дальнего Востока использует высокие технологии. Важные технологичные проекты реализуются резидентами ТОР «Патриотическая». Почти все регионы Дальнего Востока собирают беспилотники – как тяжелые БПЛА самолетного типа, так и FPV-дроны различных модификаций. Все это сейчас нужно стране, – сказал Юрий Трутнев.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Минвостокразвития совместно с Минобрнауки и бизнесом создают лучшие условия для привлечения на Дальний Восток научных и инженерных кадров. Реализуется дальневосточный трек программы «Приоритет-2030», направленной на развитие науки и технологий через институты высшего образования. 12 вузам Дальнего Востока – победителям программы, в их числе Сахалинскому госуниверситету, за три года уже выделено 6 млрд рублей.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик напомнил, что в Южно-Сахалинске по поручению президента России Владимира Путина создается передовой кампус СахалинТех. В следующем году должны сдать студенческий городок, а в 2026-ом – научно-образовательный центр. Но уже сегодня высшее образование в регионе трансформируется в рамках концепции «Университет 4.0», что означает опережающую систему подготовки кадров и научно-технологический прорыв региона.

На Сахалине запущена передовая инженерная школа «Инженерия островов», на базе которой действует центр искусственного интеллекта Сбера. Создаются современные лаборатории – электротехническая и нефтегазовая химико-аналитическая. Их сотрудники будут заниматься анализом реагентов и сырья для добычи углеводородов, всех нефтепродуктов, а также совершенствовать технологии в интересах промышленности островного региона.

В Южно-Сахалинске запущен первый в России водородный полигон. На его базе совместно с МГТУ имени Баумана набрали первый поток магистратуры по специальности «Водородная энергетика».

На полигоне создают пять пилотных площадок по отработке технологий производства, хранения, транспортировки и применения водорода в энергетике и на транспорте. Апробируют первый водородный поезд Трансмашхолдинга, водородные грузовики «Урал». Также в списке проекты по производству топлива для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» в Углегорском районе, по созданию морских и авиационных беспилотных систем на водородном топливе с большим запасом хода.

Цифровые технологии активно внедряются и в медицине. В работу сахалинских врачей внедрен искусственный интеллект. С сентября этого года 100% маммограмм и КТ грудной клетки обрабатывают с помощью ИИ. В ноябре планируется ввести еще два программных решения по анализу электронных медицинских карт (общий профиль и профиль сердечно-сосудистых заболеваний), рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– С помощью цифровых сервисов мы стараемся обеспечить понятную и безопасную передачу данных о людях и совместно с другими органами власти и ведомствами выстраиваем систему заботы о каждом человеке. Это наша главная цель, – отметил Алексей Белик. – За последние годы мы внедрили несколько проектов, в том числе уникальных. В нашем островном регионе запущены листы ожидания талонов к врачам и технических средств реабилитации, что позволяет выявить острую потребность людей и быстро закрыть ее. Работает единый контакт-центр. Доступнее медицину делают также проводники здоровья и мобильные медицинские бригады.

Все медицинские учреждения подключены к единой информационной системе. Частные клиники тоже добавляют в цифровой контур здравоохранения. Это позволяет формировать единую электронную медицинскую карту пациента. Регулярно обновляется лабораторное оборудование. Вся техника подключается к центральному архиву медицинских изображений.

Большое внимание уделяется обратной связи от пациентов. После каждого посещения медицинского учреждения люди оценивают качество полученной помощи. Это позволяет объективно судить как о качестве работы конкретного специалиста, так и системы здравоохранения в целом. Сахалинский минздрав разрабатывает собственную аналитическую систему для объективной оценки показателей деятельности.

При поддержке венчурного фонда «Восход» компания EduCity из Южно-Сахалинска разработала образовательный тренажер для изучения языков на основе виртуальной реальности и искусственного интеллекта в формате игры. Технологию опробовали в школах Шахтерска, Смирных и Южно-Сахалинска с охватом около 150 учеников. Фонд также помог локализовать производство компании «Дрон Солюшнс», разработавшей линейку беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга экологической обстановки, безопасности объектов и доставки. С помощью БАС, в частности, совершена пилотная доставка медицинского груза на Сахалине.

В островном регионе создан центр беспилотных технологий, который специализируется на производстве и разработке БАС и на обучении профильных специалистов. В прошлом году островные разработчики создали FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса и с функцией дистанционной активации. Такое решение позволяет повысить эффективность и экономичность использования беспилотников этого типа.

В этом году в сахалинском центре разработали многофункциональный беспилотник «Бражник», способный принимать на борт полезную нагрузку весом до 10 кг. Складная конструкция и компактные размеры, длительное время полета и высокая помехозащищенность «Бражника» открывают новые горизонты для применения беспилотных технологий в различных сферах экономики.

– Нам еще многое надо сделать для того, чтобы преуспеть в технологиях, закрыть ниши, которые нужны для развития Дальнего Востока и страны. Если мы видим, что в этом нуждается страна, значит, мы должны научиться это делать, – подвел итоги Юрий Трутнев.

Отметим, что на заседании совета при полпреде рассмотрели и другие вопросы. В их числе – привлечение инвестиций на Дальний Восток и готовность объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к прохождению отопительного сезона.