Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2024
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14:32, | Новости общества Сахалина и Курил

1200 островных студентов и школьников приняли участие во Всероссийской акции "Неделя без турникетов"

1200 островных студентов и школьников приняли участие во Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году 57 организаций Сахалинской области присоединились к профориентационной акции. Среди них больницы, суды, гостиницы, телерадиокомпании, пожарные части, отделы Министерства внутренних дел, аэропорты, региональные органы исполнительной власти, производители продуктов питания и банки, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду.

В рамках «Недели без турникетов» в островном регионе прошло более 60 экскурсий на предприятия и в учреждения региона, организованные специалистами центров занятости населения Сахалинской области. В мероприятиях приняли участие 1200 школьников и студентов.

«Такие экскурсии – замечательный способ помочь подросткам выбрать будущую профессию. А для организаций это возможность через несколько лет получить работников, увлечённых своим делом», - прокомментировала Татьяна Бабич, руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» – это профориентационные экскурсии для старшеклассников и студентов, которые специалисты центров занятости населения ежегодно проводят в апреле и октябре. Подобные мероприятия позволяют расширить представление подростков о мире профессий, познакомить их с организациями города и области и наглядно продемонстрировать профессии и специальности, востребованные на рынке труда в регионе.

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