Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 23 медали всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями 23 наград Всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике, посвящённых памяти заслуженного тренера РСФСР А.П. Колотникова, на призы олимпийского чемпиона В.С. Голованова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал сильнейших спортсменов со всей России в возрастных категориях «10-12», «13-1»5, «15-18 лет», а также «мужчины» и «женщины».

По итогам состязаний островные тяжелоатлеты заработали 13 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали.

Среди девушек и женщин сильнейшими стали Александра Ухарева, Полина Павлович, Ариана Шейко, Анастасия Демченко, Яна Цибиногина и Вероника Мазалова. Среди юношей и мужчин победу одержали Дамир Шейко, Максим Горбунов, Артем Здоровцев, Кирилл Сергиенко, Вячеслав Дайновский, Геннадий Зыков и Глеб Отпущенников.

Серебряными призерами стали Ангелина Меняйлова, Асадхон Назиров, Иван Визгалов, Даниил Чуканов, Александр Гарфатулин, Константин Травин, Александр Щеголев и Вячеслав Парфенов.

Бронза досталась Ростиславу Шейко и Дмитрию Чеканову.

Абсолютными чемпионами соревнований стали Дамир Шейко (среди юношей 10-12 лет), среди юношей 15-18 лет – Кирилл Сергиенко, среди мужчин – Глеб Отпущенников. Среди девушек 13-15 абсолютной чемпионкой стала Полина Павлович, среди женщин – Вероника Мазалова.

В командном зачёте Сахалинская область заняла первые места среди юниоров и юниорок 15-18 лет, а также среди мужчин и женщин.