Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подстанция в «Уюн парке» – самый крупный объект энергетической инфраструктуры, введенный в Сахалинской области за последние 25 лет. Она позволит обеспечить электричеством до 15 тысяч жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска. Объект энергетики проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На сегодня в «Уюн парке» сдали три дома – это 400 квартир. В этом году должны ввести 11 многоэтажек – почти 2000 квартир. В 2025 году завершат строительство еще двух корпусов на 428 квартир. В перспективе на площадке вырастет более 30 многоэтажных домов, а также школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест.
Электроэнергией «Уюн парк» обеспечит новая подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ. Шесть из них уже готовы. Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ сейчас завершен. От Ростехнадзора получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
– Мы запускаем современную подстанцию в «Уюне». Работа была сделана качественно и в сжатые сроки. Ценно, что все оборудование российского производства, и устанавливали его российские специалисты, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – «Уюн парк» – масштабный и перспективный микрорайон, который становится одной из главных точек притяжения в городе. Это жилой комплекс столичного уровня. Мы обеспечиваем его всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Здесь предусмотрен большой объем арендного жилья для врачей, учителей, работников культуры и других востребованных на островах специалистов.
Современное оборудование, произведенное в городе Великие Луки, позволило уменьшить размеры подстанции почти в три раза. Новые трансформаторы тоже имеют уменьшенные габариты.
– Здесь установлены самые современные системы. Все оборудование завязано на диспетчерский пункт управления «Сахалинэнерго». Благодаря этому как вручную, так и через операторов удаленно можно обеспечивать работу подстанции и оперативно отрабатывать нештатные ситуации. Все показатели выводятся на мониторы, мнемосхемы. Мы можем увидеть нагрузку на сети и потребление энергии, – прокомментировал энергетик Игорь Богук.
Проект запуска подстанции был реализован с помощью нового механизма стимулирования жилищного строительства – льготного финансирования через инфраструктурные облигации «ДОМ.РФ».
В «Уюн парке» позаботились и о транспортной инфраструктуре. Здесь устроили асфальтобетонное покрытие на дороге. Завершается нанесение разметки и установка остановочных пунктов. В ноябре планируется запустить новый автобусный маршрут, который позволит жителям масштабного микрорайона с комфортом добираться в разные точки Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:44 Сегодня Микрорайон "Уюн" в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию
09:59 Сегодня В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили пенсионерку
08:59 Сегодня На Камчатке зафиксировали самый быстрый в мире случай эволюции гольцов
- 10:22 Сегодня Паромная переправа Ванино - Холмск работает в штатном режиме
16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
10:01 18 Октября Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 18 Октября Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
17:21 18 Октября Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 14:41 Сегодня Вице-мэры администрации Южно-Сахалинска проводят приемы горожан
- 12:36 22 Октября В областном центре принимаются заявки на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
- 12:40 21 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?